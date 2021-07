Geiten: het Amerikaanse wapen tegen bosbranden

De VS heeft sinds kort een nieuwe bondgenoot in de strijd tegen de felle bosbranden in onder meer Californië. Het land zet geiten in. Die eten de kurkdroge vegetatie op, waardoor er minder brandgevaar is.

Het westen van de Verenigde Staten en Canada worden getroffen door een ongeziene hittegolf en hevige bosbranden. In Death Valley in de VS werd dit weekend nog een temperatuur van 54,4 graden gemeten. Dat is een van de hoogste temperaturen ooit gemeten op aarde. Gelukkig krijgen de Amerikanen hulp van een onverwachte bondgenoot: geiten.

De dieren kunnen namelijk gemakkelijk ontvlambare vegetatie opeten. Zo wordt de verspreiding van branden tegengehouden en kunnen de hulpdiensten in geval van nood sneller bij de huizen raken. In het verleden creëerden mensen de bufferzones, maar dat was geen eenvoudige taak. Zij moesten de vegetatie vaak handmatig, in de hitte en op moeilijk terrein verwijderen. Iets waar geiten geen probleem mee hebben.

“We begonnen veel over geiten te horen, zowel van leden van de gemeenschap als van andere brandweerkorpsen”, zegt brandweercommandant Jeffrey Ragusa van Glendale. “Pas toen we de ‘oplossing’ van dichterbij bekeken, beseften we hoe effectief ze kunnen zijn.” De dieren zijn natuurlijk wel maar een kleine hulp tegen de grote bosbranden.

“Hou ze in de gaten”

De geiten worden verhuurd door het bedrijf Sage Environmental Group, dat zich bezighoudt met het herstel van leefgebieden en ruimtelijke ordening. Oprichter Alissa Cope bezit zo’n 400 dieren. Volgens haar houdt de ‘geitenstrategie’ ook een risico in: als je een geit aan zijn lot overlaat, zal die namelijk alles opeten wat hij op zijn pad vindt.

“Daarom moeten we ze nauwlettend in de gaten houden”, zegt Cope. “Als we denken dat ze een gebied gaan overbegrazen, zullen we ze verplaatsen door ze bijvoorbeeld te lokken met hooi.”

Hoeveel een geit inhuren kost, vertelt Cope niet. “Ze zijn even duur als een gewone arbeider. Alleen zijn ze milieuvriendelijker”, klinkt het.

