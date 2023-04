“Geheime plannen VS en NAVO rond Oekraïne-oorlog uitgelekt”

Het “winterpa­leis” van Poetin: Russische president heeft pri­vé-skiresort mét luchtaf­weer­sys­teem

De Russische president Vladimir Poetin (70) heeft een geheim privé-skiresort waar hij naar hartenlust aan wintersport kan doen. Dat beweert het Russische YouTube-kanaal NavalnyLive, gerund door aanhangers van de gevangengenomen oppositieleider Aleksej Navalny (46). Het luxueuze vakantieverblijf van Poetin bevindt zich in het Kaukasus-gebergte en heeft een oppervlakte van maar liefst 20 hectare. Het staatshoofd kan ook in alle veiligheid skiën, want het resort is voorzien van een luchtafweersysteem.