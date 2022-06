Geheime plannen gevonden bij dode Russische officier: “Russisch leger dacht Kiev in 12 uur te kunnen veroveren”

Poetin haalt in strijdlus­ti­ge toespraak uit naar het Westen en dreigt opnieuw met raketten

De Russische president Vladimir Poetin heeft een strijdlustige toespraak gehouden in Sint-Petersburg. Hij had het over “het einde van het tijdperk” waarin één land zijn wil kan opleggen aan andere landen. In de nieuwe wereldorde zullen “machtige en soevereine staten” zoals Rusland de regels opstellen. Daarbij verwees hij nog eens naar de claim dat Rusland over hypersonische raketten beschikt die niemand anders heeft. Zijn toespraak werd wel even uitgesteld vanwege een cyberaanval.

17 juni