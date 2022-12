Geheime documenten gevonden in opslagplaats Trump

Een team dat werd ingeschakeld door advocaten van Donald Trump heeft eigendommen en opslagplaatsen van de ex-president doorzocht om eventuele geheime documenten op te sporen die hij meenam uit het Witte Huis. In een opslagplaats in West Palm Beach, Florida werden minstens twee zulke documenten aangetroffen in een verzegelde doos. Dat melden de New York Times en Washington Post.

In oktober liet het Amerikaanse ministerie van Justitie aan Trumps advocaten weten dat meerdere geheime documenten vermoedelijk niet door Trump werden teruggegeven na een dagvaarding in mei. De FBI doorzocht Trumps privéresort Mar-a-Lago in augustus. Een federale rechter gaf de advocaten de opdracht om verder te zoeken naar mogelijke geheime documenten die Trump nog steeds in zijn bezit had na zijn tijd in het Witte Huis.

Eind vorige maand doorzocht het onderzoeksteam vier aan Trump gelinkte plaatsen: zijn golfresort in Bedminster, New Jersey, de Trump Tower in New York, en een opslagplaats in Mar-a-Lago. De nieuwe documenten werden aangetroffen in een andere opslagplaats in Florida die door de Amerikaanse overheid werd gehuurd voor Trump nadat hij het Witte Huis verliet. In de opslagruimte werden spullen bewaard die afkomstig waren uit een kantoor in Noord-Virginia dat door medewerkers van Trump werd gebruikt in de maanden na zijn vertrek.

“Trump is er nooit geweest”

Een bron die op de hoogte is van de zaak vertelde aan de krant Washington Post dat in de opslagruimte onder andere dozen, geschenken, pakken en kleding werden bewaard. “Bij mijn weten is hij (Trump, red.) zelfs nog nooit in die opslagruimte geweest. Ik denk niet dat iemand in Trumps omgeving je kan vertellen wat er in die opslagplaats zit”, aldus de bron.

De advocaten van Trump hebben het ministerie van Justitie op de hoogte gebracht over de vondst en de documenten overhandigd aan de FBI.

Niet voldaan aan dagvaarding

Wat het geheime materiaal dat in de opslagruimte werd aangetroffen precies is, is nog onduidelijk. De ontdekking ervan toont echter aan dat Mar-a-Lago niet de enige plaats is waar Trump geheime documenten bewaarde. Bovendien is dit ook verder bewijs dat Trump en zijn team niet volledig hadden voldaan aan een dagvaarding van mei, waarin werd gevraagd om alle mogelijke geheime documenten uit het Witte Huis die Trump nog steeds in zijn bezit had, te overhandigen.

Mensen uit de entourage van Trump lieten eerder vandaag weten dat er geen geheime documenten werden aangetroffen door het onderzoeksteam, maar dat bleek later onjuist.

Trumps woordvoerder Steven Cheung laat in een verklaring weten dat Trump en zijn advocaten “coöperatief en transparant blijven, ondanks de ongeziene, illegale en ongerechtvaardigde aanval op president Trump en zijn familie door het als wapen gebruikte ministerie van Justitie”.