Geheime dienst: PKK financiert terreur vanuit Zweden

Rebelse brilbeer Ben ontsnapt opnieuw uit Amerikaan­se zoo

De 4-jarige brilbeer Ben ontsnapte donderdag uit zijn verblijf in de Saint Louis Zoo, in de Amerikaanse staat Missouri. De zoo is duidelijk niet opgewassen tegen het avontuurlijke karakter van de beer, het was namelijk al de tweede keer dat hij kon wegglippen deze maand.