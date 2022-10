Geheime dienst negeerde gevaar van bestorming Capitool

Eén druppel bloed leidt 33 jaar na dubbele moord tot arrestatie in VS: vermoordde schoonzoon Catherine (73) en George (76) met meerdere messteken?

Meer dan dertig jaar na de dubbele moord op Catherine (73) en George (76) Peacock in de Verenigde Staten is er een verdachte gearresteerd. De doorbraak in de cold case gebeurde na nieuwe analyse van een druppel bloed die in de wagen van de verdachte was gevonden.

19:33