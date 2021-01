Gehandicapte Fred zorgt voor aandoenlijk moment in Nederland, als hij plots de minister tegen alle regels in een stevige knuffel geeft

Het bezoek van de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge aan gehandicapteninstelling ‘s Heeren Loo was heel zorgvuldig voorbereid, met alle mogelijke coronamaatregelen van kracht. Maar Fred, één van de bewoners van de instelling die die dag zijn eerste coronaprik kreeg, trok zich van dat alles even lekker niks aan. Hij zag de minister, liep op hem af en gaf hem een dikke knuffel. Nee, dat mocht eigenlijk niet. Maar Fred was niet tegen te houden. Een hartverwarmende foto is het resultaat.

Na de vaccinatie van de eerste groep zorgmedewerkers in Nederland begon maandag ook de vaccinatie van de eerste verpleeghuisbewoners en mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen. Deze week krijgen totaal zo’n 15.000 mensen in Nederland hun eerste prik, zo is de verwachting. In de weken daarna volgen grotere aantallen. ‘Coronaminister’ Hugo De Jonge was bij die eerste inentingen in de gehandicaptenzorg aanwezig.

Fred doet, wat Fred doet

Fred was alvast héél enthousiast om een spuitje te krijgen. In zijn appartement in Het Westerhonk wonen mensen met een verstandelijke beperking, die soms bang zijn voor een prik. Dat had geen invloed op Freds euforie. Hij moest nog wel even wachten op medebewoner Jochem. Toen hield hij het echt niet meer en sprong hij prompt de minister in de armen.

Quote Fred liet zien waarom een vaccinatie voor onze bewoners zo belangrijk is. Afstand bestaat bij ons niet. Bewoners willen knuffelen, als ze vrolijk zijn of als ze verdriet hebben Woordvoerder Nanda Troost

“Zelfs als hij dat had willen ontwijken, was dat hem niet gelukt”, vertelt woordvoerder Nanda Troost. Ze schrok even. “De omhelzing, zó mooi om te zien. Wat gaat ie nou doen, dacht ik. Soms is het maar goed dat we Fred hebben. Die de spanning breekt en viert omdat we wat leuks meemaken.”

Bewoners en medewerkers moesten eigenlijk allemaal strikt op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar blijven, iedereen had ook een mondmasker op. “Maar Fred doet, wat Fred doet. Hij liet zien waarom een vaccinatie voor onze bewoners zo belangrijk is. Afstand bestaat bij ons niet. Bewoners willen knuffelen, als ze vrolijk zijn of als ze verdriet hebben.”

Volledig scherm © AFP

Fred werd samen met zo’n driehonderd andere bewoners van het woonzorgpark in Monster ingeënt. Bij ‘s Heeren Loo keken ze lang uit naar dit moment en medewerkers hadden er dan ook een klein feestje van gemaakt, compleet met slingers. De bewoners werden zo goed mogelijk op de hoogte gebracht van de maatregelen en hoe het vaccineren werkt. “Als ze niet kunnen praten, dan doen we dat met gebaren of pictogrammen”, zegt Nicolet Grootscholten van 's Heeren Loo.

‘Fantastisch’

De Jonge ging mee in het spontane moment. Dinsdag deelde hij een foto op zijn Instagram. “Met vastberaden passen liep hij op me af en voor ik er erg in had, had ik een stevige knuffel te pakken van Fred”, schrijft de minister.

Hij spreekt van “een feest om bij te mogen zijn”. “Omdat ze in de gehandicaptenzorg vieren wat gevierd moet worden. Omdat het fantastisch is dat we begonnen zijn met de kwetsbare bewoners van de instellingen voor gehandicaptenzorg voor wie afstand houden vaak onmogelijk is.” Hij voegt nog toe dat Nederland dat “als eerste van Europa” deed.

Na de knuffel met De Jonge kreeg Fred zijn prik én prikdiploma. “Hij was reuzetrots”, weet Grootscholten. Intussen is ‘s Heeren Loo druk bezig om de rest van de bewoners in te enten. Dat gebeurt in hun eigen woning, onder toeziend oog van hun begeleiders.

Volledig scherm De Jonge ging mee in het spontane moment. © EPA

Volledig scherm Na de knuffel met De Jonge werd Fred gevaccineerd. © 's Heeren Loo