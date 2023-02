Gegijzelde professor en wetenschappers in Papoea-Nieuw-Guinea vrijgelaten

ANALYSE. "Oekraïne heeft van het einde van de lente tot en met de zomer om de Russen terug te dringen. Niet meer, niet minder”

Vandaag is het exact één jaar geleden dat Rusland buurland Oekraïne aanviel. Zijn we vertrokken voor nóg een jaar oorlog of kan het sneller gaan? Wij maken samen met oud-kolonel Roger Housen en professor internationale politiek David Criekemans (UA) een complete analyse van de verhoudingen tussen Rusland en Oekraïne. In deze richtingen kan de oorlog de komende maanden evolueren.