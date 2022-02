Gegevens vrijgegeven van 52 Belgen die geld doneerden aan Canadees ‘vrijheidskonvooi’

Crowdfundingplatform GiveSendGo was maandag tijdelijk offline, en Distributed Denial of Secrets berichtte kort nadien dat het 30 megabyte aan informatie kreeg doorgespeeld over donoren die in de voorafgaande week een duit in het zakje van de campagne deden. Aangezien het persoonlijke informatie zoals namen, emailadressen, postcodes en IP-adressen en van de donoren betreft, maakt DDoS de informatie niet openbaar, maar deelt het die wel met journalisten en onderzoekers.