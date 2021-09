Gegevens gelekt van Afghanen die naar het Verenigd Koninkrijk overgebracht willen worden

In een e-mail aan meer dan 250 mensen die in aanmerking komen voor Britse Afghan Relocations and Assistance Policy en die in Afghanistan verblijven, bleken de geadresseerden niet in de blind carbon copy te staan, maar was hun e-mailadres zichtbaar voor alle geadresseerden. De geadresseerden kregen het advies om hun e-mailadres te verwijderen en een nieuw aan te maken, aldus Wallace.