Geëvacueerden komen aan in Europa met vreselijke verhalen: "Doden lagen op straat in Kaboel”

Mensen die in veiligheid gebracht zijn uit Afghanistan melden vreselijke ervaringen en chaotische toestanden op de luchthaven van Kaboel. Een passagier op de luchthaven van Frankfurt zei vanochtend dat hij in Kaboel doden zag liggen op straat en geweerschoten hoorde. "Het is vreselijk", zei Mahmud Sadjadi. "Hulpeloosheid, hopeloosheid. Gewoon chaos."

Sadjadi keerde met een Lufthansa-evacuatievlucht uit de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent terug. Aan boord van die vlucht zaten zowat 250 mensen. Het Duitse leger brengt zijn geëvacueerden sinds dinsdag over van Kaboel naar Tasjkent. De voorbije drie weken was Sadjadi, die een Duits paspoort heeft, in Kaboel. Hij getuigde dat de luchthaven bereiken bijzonder riskant was. "Je moet langs een talibancheckpoint gaan, bijvoorbeeld."

Hij had gezien dat de Afghaanse veiligheidsdiensten hun wapens afvuurden, en had gezien hoe mensen lagen te sterven. Zonder paspoort is het onmogelijk om tot de luchthaven te raken.

Volledig scherm Een Duits vliegtuig met vluchtelingen. © AP

Een andere passagier van de Lufthansa-vlucht, die anoniem wil blijven, had het over organisationele moeilijkheden bij de terugkeer. "De situatie is niet makkelijk onder controle te brengen, maar deze missie is van levensbelang. De wereld moet het Afghaanse volk helpen."

Sadjadi bedankte de Duitse regering voor de redding, maar betreurde ook het gebrek aan organisatie. "Er was geen informatie over waar of wanneer we moesten verzamelen, iedereen werd aan zijn lot overgelaten." Hij zei dat andere landen hun landgenoten met bussen ophaalden en naar de luchthaven brachten.

Volledig scherm Honderden mensen verzamelden zich aan de luchthaven. © AP

Twaalf doden

De eerste dagen na de machtsovername van de taliban was de toestand op de luchthaven chaotisch. Intussen heeft het Amerikaanse leger de controle over die luchthaven overgenomen, maar de chaotische taferelen hebben zich verplaatst naar de omgeving rond de luchthaven.

Ondanks de belofte van de taliban om de veilige doorgang tot de luchthaven van Kaboel te verzekeren voor burgers die worden geëvacueerd, wordt in de buurt van de luchthaven geweld gebruikt tegen burgers. Talibanstrijders houden vluchtende Afghanen ‘onder controle’ met vuurwapens, zwepen en stokken.

Er zijn al twaalf mensen om het leven gekomen in de chaos op en rond de luchthaven. Sommigen zijn doodgeschoten en er zijn mensen die in het gedrang bekneld raakten. Er vielen ook meerdere gewonden.

Volledig scherm Talibanstrijders patrouilleren in Kaboel. © AP

“Complete ramp”

“Het is een complete ramp”, zegt een getuige aan Reuters. “De taliban schieten in de lucht, duwen mensen, slaan hen met AK47's.” Een woordvoerder van de terreurorganisatie bevestigde dat soldaten in de lucht hebben geschoten, om de menigtes buiten de luchthaven uit elkaar te drijven. “We willen niemand verwonden.”

De Amerikanen hebben de taliban duidelijk gemaakt dat ze “verwachten dat de taliban alle Amerikaanse burgers, alle andere buitenlanders en alle Afghanen die willen vertrekken veilig en zonder intimidatie laten vertrekken”, heeft de Amerikaanse viceminister voor Buitenlandse Zaken, Wendy Sherman, aan journalisten gezegd. “Het lijkt erop dat ze Afghanen die het land willen verlaten verhinderen de luchthaven te bereiken.”

Volledig scherm Amerikaanse soldaten bewaken de perimeter aan de luchthaven. © AP

Buitenlandse media melden dat de taliban alleen buitenlanders en geen Afghanen doorlaten. Toch zakken veel Afghaanse burgers af naar de luchthaven, omdat ze hopen dat ze alsnog een plek op het vliegtuig naar veiligheid kunnen veroveren. “Iedereen wil eruit”, getuigt een lid van een Afghaanse familie bij aankomst in Duitsland bij Reuters. “Elke dag is erger dan de dag ervoor. We hebben onszelf gered, maar we konden onze families niet redden.”

Een hoge Britse legerofficier vertelde tegen een journalist van SkyNews ter plaatse dat wanhopige vrouwen hun baby’s over de prikkeldraad toestopten aan Britse soldaten en hen vroegen om hun kinderen mee te nemen. Britse minister van Defensie, Ben Wallace, reageerde al op het nieuws en zei dat er geen minderjarigen zonder begeleiding geëvacueerd worden.

Volledig scherm Een Franse militair ontfermt zich over de kinderen die aankwamen in Parijs na hun evacuatie. © AFP

5.000 mensen geëvacueerd

Ondertussen komen in verschillende Europese landen mensen aan uit Kaboel. Gisterenavond landde een Nederlands vliegtuig op Schiphol in Amsterdam met onder meer 35 Nederlanders, maar ook 16 mensen met een Belgisch paspoort. Het eerste Spaanse vliegtuig dat een vijftigtal Afghanen en vijf Spanjaarden heeft geëvacueerd is vanochtend vroeg dan weer aangekomen op de militaire basis van Torrejon de Ardos, ten noordoosten van Madrid.

Woensdag zijn in totaal zowat 5.000 diplomaten, medewerkers van hulporganisaties en Afghanen geëvacueerd uit Kaboel, deelde een westerse bron mee aan Reuters. Ook drie Belgische legervliegtuigen zijn op weg naar Afghanistan, al zal het pas voor ten vroegste vrijdag zijn dat de evacuaties kunnen starten. Zeker 470 mensen staan op de Belgische lijst om geëvacueerd te worden.

Volledig scherm Een kind slaapt op de vloer van een Amerikaanse vlucht uit Kaboel. © U.S. Central Command Public Affa