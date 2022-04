Geert Wilders kan Twitter weer gebruiken: “Geen idee waar ze mee bezig zijn”

‘IS-Beatle’ Alexanda Kotey veroor­deeld tot levenslang voor zijn rol in vermoorden van westerse gijzelaars

Alexanda Kotey, een van de leden van terreurgroep Islamitische Staat, is door een federale rechtbank in de VS veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Kotey (38) maakte deel uit van de zogenaamde ‘Beatles’ van IS, de bijnaam van een groep Britse jihadisten die berucht werd door het vermoorden van westerse gijzelaars in Syrië. Vaak gebeurde dat door onthoofdingen.

20:05