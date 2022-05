Geert Mak: “Je ziet vandaag patronen die in de geschiedenis vaak voorafgaan aan een grote oorlog”

Biden naar Buffalo voor gesprek met nabestaan­den schietpar­tij

De Amerikaanse president Joe Biden reist dinsdag samen met zijn vrouw Jill af naar Buffalo in de staat New York, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. Hij zal er een gesprek hebben met de families van de slachtoffers van een dodelijke schietpartij die daar zaterdag plaatsvond in een supermarkt.

12:08