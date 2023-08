Geert (56) getuigt over de ‘bijbelse' overstromingen in Slovenië: “Plots zijn de mensen alles kwijt”

Moeder (35) sterft aan waterver­gif­ti­ging nadat ze in 20 minuten bijna 2 liter had gedronken

Moeder Ashley Summers (35) overleed aan watervergiftiging nadat ze in ongeveer 20 minuten tijd twee liter water had gedronken tijdens een snikhete dag bij het stuwmeer Lake Freeman in Indiana, Verenigde Staten. Ze zakte in elkaar in haar garage nadat ze terugkwam van een weekenduitje met haar man en twee kinderen. Hoewel ze snel naar het ziekenhuis werd gebracht, kon het noodlot niet worden afgewend.