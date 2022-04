Geen visumplicht meer voor Qatarezen en Koeweiti, digitalisering visumaanvraag voor honderdtal andere landen

“Voor 133 euro heb je een kleurrijk verblijf in Lissabon”: de nieuwste hotels voor je citytrip

Nu we weer zonder limieten mogen reizen, openen in heel Europa nieuwe stadshotels de deuren. Opvallend: de uitbaters maken er allemaal echte belevingsplekken van. Onze reisexpert Johan Lambrechts selecteerde de opvallendste logies in ons land en ver daarbuiten, van betaalbaar tot luxe.

