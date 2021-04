Geen telefoon of daglicht, constant 12 graden: vrijwilligers 40 dagen in zelfisolatie in Franse grot

Voortvluch­ti­ge Belg (64) die duizenden mensen heeft opgelicht voor in totaal 18 miljoen euro, opgepakt in Spanje

16:27 In Spanje is een Belg (64) opgepakt die duizenden mensen heeft opgelicht met sportweddenschappen. De Belg verschool zich in L’Alfàs del Pi, een gemeente nabij Benidorm in de Spaanse provincie Alicante. Tegen de man was door het Belgische gerecht een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd. De Spaanse politie kon de crimineel lokaliseren en oppakken.