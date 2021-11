Geen tekort aan kerstkalkoenen in Verenigd Koninkrijk: “Kerstmis is gered”

Videospel Fortnite vanaf nu niet meer beschik­baar in China

Het erg populaire videospel Fortnite is vanaf vandaag niet langer beschikbaar in China, zo hebben spelers gemeld. Uitgever Epic Games kondigde eerder deze maand aan dat hij op 15 mei zou stoppen met de speciale versie van Fortnite voor China, waar gewelddadige of politiek gevoelige inhoud streng gereguleerd is.

