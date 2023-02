Geen spionageballon, ufo of bom: mysterieuze metalen bal die aanspoelde op Japanse kust zou gewoon boei uit China zijn

Is het mysterie rond de ijzeren bal die eerder deze week aanspoelde op het strand van het Japanse kuststadje Hamamatsu opgelost? Volgens de Britse tabloid The Daily Mail alvast wel. Zo beweert de krant dat de bal niet meer dan een boei van de Chinese marine is. Het ondefinieerbare object zorgde deze week voor grote verwondering maar ook angst onder de lokale bevolking. Niemand leek immers te weten waar het ding vandaan kwam.

Volgens The Daily Mail schuilt er geen spannend verhaal achter de mysterieuze ijzeren bal, maar zou het louter gaan om een stuk materiaal dat door de marine wordt gebruikt. Kort nadat de bal, die een diameter van 1,5 meter heeft, was aangespoeld op het strand van het Japanse kuststadje Hamamatsu, stelde de politie een perimeter van 200 meter in en startten experten een onderzoek. Uit röntgenfoto’s bleek dat de bal vanbinnen hol is. De onderzoekers konden dus al snel uitsluiten dat het om een explosief ging.

De bal vertoont een sprekende gelijkenis met een ijzeren boei die geproduceerd wordt door het Chinese scheepsbouwbedrijf Nantong Yangfan, aldus The Daily Mail. De marine gebruikt zo’n boei om scheepvaarders te begeleiden en bepaalde posities op zee te markeren. Het bedrijf zelf, dat gevestigd is in de Chinese kustprovincie Jiangsu in het oosten van China, bevestigt dat de kans bestaat dat de boei is losgekomen en vervolgens oostwaarts richting Japan is gedreven.

De bal bevat een metalen handvat, waaraan normaal gezien een touw is vastgemaakt. Het object heeft een vervaagde gele kleur en heeft ook bruine vlekken, die waarschijnlijk door roest zijn veroorzaakt.

Geen spionageballon

Kort na de vondst van de bal werd er al snel van uitgegaan dat het een spionageobject uit China was. Eerder deze maand schoot de Verenigde Staten een vermoedelijke Chinese spionageballon uit de lucht. China blijft ontkennen dat de ballon voor spionage werd gebruikt en beweert dat het een weerballon was die uit koers was geraakt.

Eerder deze maand bleek ook uit een analyse van het Japanse ministerie van Defensie dat drie ongeïdentificeerde objecten die de afgelopen jaren in het Japanse luchtruim werden waargenomen, vermoedelijk Chinese spionageballonnen waren.

