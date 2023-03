Geen slotverklaring op G20-top: Rusland en China klagen “chantage en bedreigingen” van westerse landen aan

Oekraïne slaat terug met drones die steeds dieper doordrin­gen in Rusland: dit zijn de gevolgen voor Russisch leger én Poetin

Vijandelijke drones dringen steeds dieper het Russische grondgebied binnen. Een drone raakte zelfs tot op 100 kilometer van Moskou. De materiële schade is vooralsnog gering, maar deze Oekraïense aanvallen raken Rusland wél in het hart. De incidenten duiden op grote gaten in de Russische verdediging. Ze zetten Poetin en zijn leger enorm onder druk. Wat is er werkelijk aan de hand? En hoe reageert het Kremlin?