Geen schade aan veldhospitaal B-FAST na nieuwe aardbevingen in regio: “Afgelopen nacht is een eerste baby’tje geboren”

In het veldhospitaal van B-FAST in Turkije zijn de nieuwe aardbevingen van gisteravond gevoeld, maar vielen gelukkig geen gewonden. Dat meldt Lode Schops van B-Fast. “Er is ook goed nieuws, want afgelopen nacht is een eerste baby’tje geboren in ons veldhospitaal", vertelt hij bij HLN Live.

Twee weken na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië, waarbij tienduizenden mensen om het leven kwamen, werd het grensgebied tussen beide landen maandagavond opnieuw getroffen door aardbevingen met een kracht van minstens 6,4 en 5,8. Het epicentrum lag in de Turkse provincie Hatay, die twee weken geleden ook al zwaar getroffen was. In Turkije is sprake van zeker zes doden. Er raakten ook 294 mensen gewond, van wie 18 er erg aan toe zijn, meldt de Turkse rampenbestrijdingsdienst Afad dinsdag. In Syrië zouden volgens activisten minstens vijf mensen het leven hebben gelaten en vielen er meer dan 500 gewonden.

KIJK. De nieuwe aardbeving zorgde niet voor schade bij het B-FAST-team

“Eerst begon de aarde wat te trillen, daarna hevig te schudden. Heel wat mensen wisten niet wat er gebeurde, maar gelukkig is er in het kamp geen schade en is niemand gewond”, vertelt de logistiek medewerker van B-FAST vanuit het Turkse Kirikhan, in de provincie Hatay. “We hoorden wel overal sirenes, dus we vermoeden dat in de stad zelf toch wel wat slachtoffers gevallen, die zullen waarschijnlijk straks toekomen”, aldus Schops.



Afgelopen nacht werden al 50 nieuwe patiënten opgenomen in het veldhospitaal. “Maar er is ook goed nieuws, want afgelopen nacht is in het veldhospitaal het eerste baby'tje geboren, een meisje van 3,6 kilogram. Dat is toch ook voor de mensen die hier werken een heuglijk moment", klinkt het.

Volledig scherm In het veldhospitaal van B-Fast in Kirikhan kunnen twintig patiënten worden opgenomen. © BELGA

80 Belgische hulpverleners

In het veldhospitaal in Kirikhan zijn zowat tachtig Belgische hulpverleners sinds vorige week aan de slag. Het is voorzien van verscheidene afdelingen: triage, spoed, algemene heelkunde, verloskunde, pediatrie en radiologie. Er is ook plek om twintig patiënten te hospitaliseren, een operatiekwartier, een laboratorium en een sterilisatieruimte, net als voorzieningen voor de hulpverleners. Het veldhospitaal is uitgerust om dagelijks zeven zware operaties of vijftien kleinere ingrepen te doen.

De missie van B-FAST duurt in eerste instantie veertien dagen.

Volledig scherm Het veldhospitaal van B-Fast in Kirikhan werkt volledig zelfbedruipend. © BELGA