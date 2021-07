Geen prik, geen job: Fiji verplicht vaccin voor iedere werkende

Drie zoenen op de wangen hoeven van meeste Nederlan­ders nog niet terug

7:10 Sommige gewoonten die in coronatijd zijn veranderd, zouden weleens voor langere tijd zo kunnen blijven. Volgens een peiling van het Rode Kruis is 56 procent van de Nederlanders bijvoorbeeld van plan om in de elleboog te blijven hoesten of niezen, ook als de overheid dat niet meer dringend adviseert. Een andere opvallende uitkomst uit het onderzoek: de typisch Nederlandse gewoonte om mensen met drie zoenen te begroeten, hoeft van de meerderheid (54 procent) ook niet meteen terug als het advies om afstand te houden komt te vervallen.