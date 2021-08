Geen plekje onbenut: 640 vluchtende Afghanen wurmen zich in Amerikaans legervliegtuig

Totale chaos op luchthaven van Kaboel, waar volk toestroomt in poging land te ontvluch­ten

16 augustus Totale chaos op de luchthaven van de Afghaanse hoofdstad Kaboel: duizenden Afghanen zijn naar de luchthaven gevlucht en binnengedrongen tot op het tarmac, waar ze wanhopig op en in vertrekkende vliegtuigen proberen te klimmen. Ze zijn doodsbang nu de taliban opnieuw de macht hebben gegrepen in hun land en willen het zo snel mogelijk ontvluchten. In het tumult vielen al meerdere doden. Aanwezige Belgen doen in VTM NIEUWS een wanhopige oproep vanuit de luchthaven: “Ik hoop dat er een vlucht komt. Ons leven is in gevaar.”