Geen passagiers en geen vracht, maar deze vliegmaatschappij heeft het drukker dan ooit

Het team van Jet Test and Transport, met hoofdkantoor in de Amerikaanse staat Nevada, weet wat gedaan in deze coronatijden. Het bedrijf is wereldleider op het vlak van ferry flights of ferryvluchten waarbij lege vliegtuigen van over de hele wereld naar hun bestemming worden gebracht.

Ongeveer de helft van de wereldwijde vloot van meer dan 20.000 commerciële vliegtuigen wordt verhuurd aan luchtvaartmaatschappijen. Aan het einde van een meerjarige leaseovereenkomst kan een airline besluiten om een nieuw contract af te sluiten of om het vliegtuig te laten terugbezorgen aan de eigenaar. En dat is wanneer het team van Jet Test aan de slag gaat. Het leasen van vliegtuigen heeft namelijk een hoge vlucht genomen en op de diensten van Jet Test wordt steeds meer beroep gedaan. Ook nu.

“Wanneer het leasecontract van een toestel verlopen is, wordt het door ons vervoerd naar een volgende klant of naar een andere luchthaven voor technisch onderhoud”, legt medeoprichter Steve Giordano uit aan CNN. Dat is de helft van het werk. “En de andere helft is het tegenovergestelde: de vliegtuigen uit hun standplaats of onderhoudsfaciliteit halen en naar een nieuwe operator brengen.”

Volledig scherm Illustratiebeeld © Getty Images

Reguliere piloten vliegen vaak jarenlang met hetzelfde type toestel, maar de piloten van Jet Test vliegen met meerdere types waardoor ze veel afwisseling hebben. In feite functioneert Jet Test, dat werd opgericht in 2006, als een kleine luchtvaartmaatschappij met één groot verschil: het heeft geen eigen vliegtuigen. Het team voert daarenboven ook testvluchten uit met vliegtuigen nadat ze een onderhoudsbeurt hebben gehad of wanneer ze na een aanpassing weer in gebruik worden genomen. Jet Test beschikt bovendien over een eigen airlinecode zoals een echte luchtvaartmaatschappij: JTN.

Tijdens de eerste coronagolf lag de vraag grotendeels stil, maar daarna ging het opnieuw crescendo met veel vliegtuigen die uit hun opslagplaats moesten worden gehaald of er net naartoe moesten worden gebracht. Met de grote afname van het aantal vliegreizen als gevolg van de coronapandemie, toverden luchthavens van over de hele wereld ongebruikte landingsbanen en taxibanen om tot tijdelijke parkeerplaatsen voor stilstaande vliegtuigen. “Sindsdien is het grootste deel van het werk dat we doen vliegtuigen uit hun tijdelijke opslagplaats halen en vervoeren naar opslagfaciliteiten voor lange termijn”, besluit Giordano.