Geen overlevenden bij gasontploffing op kanaaleiland Jersey: mogelijk 15 doden

"Het is met verdriet dat ik bevestig dat onze reddingsoperatie nu een bergingsoperatie is geworden", verklaarde de politiechef van de lokale politie Robin Smith zondag.

Gisterenochtend om 4 uur lokale tijd vond er een ontploffing plaats in een flatgebouw van drie verdiepingen in Saint-Hellier op het eiland Jersey, op 22 kilometer voor de Franse kust van Normandië. De explosie werd waarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. Op camerabeelden was een vuurbal te zien en veel rook toen het gebouw instortte. Bewoners zouden vrijdagavond al gebeld hebben naar de brandweer omdat ze een gasgeur roken. De explosie was naar verluidt over het hele eiland te horen.