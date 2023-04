“Geen opvolger voor de huidige Volkswagen Golf”

Sasha (6) verloor haar been door een Russische raketaan­val, één jaar later staat ze opnieuw in de turnzaal: "Ik ga wedstrij­den winnen voor Oekraïne"

Een jaar geleden werd het huis van Sasha (6) en haar mama gebombardeerd door een Russische raketaanval. Het jonge meisje werd zwaar getroffen en lag vijftien dagen in coma, met een volledig verbrijzeld been. Sasha verloor haar been, maar niet haar doorzettingsvermogen. Met een prothese en een flink pak vechtlust staat ze acht maanden na haar laatste operatie opnieuw in de turnzaal. Haar coach nam haar voorzichtig opnieuw op in de groep, maar een ontzettend moedige Sasha beet door en kan nu alweer volledig mee met haar klasgenootjes: “Ik schrok zo van haar vooruitgang. Ze was geen moment bang.” Sasha zelf is vastbesloten: “Ik ga wedstrijden winnen. Ik doe het voor Oekraïne.”