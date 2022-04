Geen of traag internet in Franse steden zoals Parijs en Lyon wegens doorgesneden kabels

Waar je bent, wat je googelt... Simpele apps geven het allemaal prijs: zo kan je checken of je slachtof­fer bent van ‘stalkerwa­re’

Steeds meer mensen worden onbewust op hun gsm in de gaten gehouden door hun eigen (ex-)partner of werkgever. Dat gebeurt via ‘stalkerware’, illegale software die voor iedereen toegankelijk is. Hoe werkt het, hoe weet je of je zelf slachtoffer bent en wat kan je er tegen doen? “Sommige apps kunnen zelfs herkennen wat je aan het typen bent.”

