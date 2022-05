Geen Netflix meer in Rusland

Paniek breekt uit na bokswed­strijd door geruchten van schutter. Ook Naomi Osaka zoekt dekking: “Nog nooit zo bang geweest”

In het Barclays Center in New York is zaterdag paniek uitgebroken nadat sommigen dachten geweerschoten te hebben gehoord. Daarop ontstond er chaos. Ook tennisster Naomi Osaka was in de arena aanwezig en doet haar verhaal op Twitter. “Plots hoorde ik mensen roepen en zag ik mensen rennen. Iemand riep dat er een schutter was en we ons moesten verstoppen in een kamer met de deuren dicht. Ik was zo bang”, aldus Osaka. Zestien mensen raakten gewond.

11:26