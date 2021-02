Geen maskers meer, geen 1,5 meter afstand, alles open: Isle of Man stopt met álle coronamaatregelen

Motorsport Is dit nog verant­woord? ‘Dodelijk­ste wegrace op aarde’ eist met 27-jarige Engelsman al het 258ste leven

4 juni De Isle of Man TT, beter bekend als de dodelijkste wegrace op aarde, zit alweer op koers om zijn aantal van 2,4 te evenaren. Dat is het gemiddelde aantal sterfgevallen per editie. Nu is het de beurt aan de 27-jarige Engelsman Daley Mathison, die crashte in een scherpe bocht tijdens de RST Superbike race. Hij laat een vrouw en dochtertje na. Sinds de start van het event in 1911, kwamen er al 258 rijders om het leven op het kleine eilandje in de Ierse zee.