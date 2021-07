Geen lockdowns in Duitsland meer voor gevaccineerden

Orban wil uitvoer bouwmateri­a­len beperken

14:29 De Hongaarse premier Viktor Orban wil de uitvoer van sommige bouwmaterialen uit Hongarije beperken nu die wereldwijd duurder worden. Dat heeft hij gezegd in een radio-interview. “Volgens de werking van de EU kan je de uitvoer van zulke basismaterialen niet verbieden of ernstig beperken van de ene dag op de andere”, erkende Orban. “Maar we zullen het proces in gang zetten en wellicht uitvoerbeperkingen opleggen in oktober.”