Geen lichamen aangetroffen in gecrasht vliegtuigje IJsland, zoekactie naar vermiste Belgen gaat verder

Twee personen uit België in vermist vliegtuig dat verdween boven IJsland

De kustwacht in IJsland is op zoek naar een vermist vliegtuigje met vier mensen aan boord. Twee van hen komen uit België, maar ze hebben niet de Belgische nationaliteit. Dat meldt de overheidsdienst Buitenlandse Zaken aan HLN. Het vliegtuig was donderdag op de luchthaven van Reykjavik om 10.30 lokale tijd vertrokken en ging over de Golden Circle vliegen, een populaire trekpleister in het land. Sindsdien is het spoorloos. Een uur na vertrek had het een laatste keer contact met de luchtvaartautoriteiten.

4 februari