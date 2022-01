Geen kinderhuwelijken meer toegestaan in de FIlipijnen

“Legale kinderver­krach­ting”: Tina was 13 toen ze zwanger raakte van een 33-jarige man en met hem trouwde

In 23 Amerikaanse staten kunnen kinderen jonger dan 16 in het huwelijksbootje stappen. Dat zet ook de deur open voor kindermisbruik. Donna Pollard uit Kentucky getuigde eerder al in de pers hoe ze op haar zestiende trouwde met haar 29-jarige psychologische begeleider uit Tennessee, die haar daarna mishandelde: “Hij maakte een einde aan mijn kindertijd”. Ook Tina doet haar verhaal nu aan news.com.au: “Het was legale kinderverkrachting”.

