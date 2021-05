Geen jury bij rechtszaken over overtreden Veiligheidswet Hongkong

Hongkongse militant Nathan Law krijgt asiel in Verenigd Koninkrijk

7 april Nathan Law, een van de in het oog lopende jonge militanten van de Hongkongse beweging voor democratische hervormingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het Verenigd Koninkrijk zijn asielaanvraag heeft ingewilligd. "Na verscheidene gesprekken gespreid over vier maanden heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken me laten weten dat mijn asielaanvraag werd goedgekeurd", maakte de 27-jarige militant in een reeks tweets bekend.