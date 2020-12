Geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben hun meningsverschillen over het terugtrekkingsakkoord voor het VK opgelost. De Britse regering belooft wetgeving die inbreuk maakte op dat akkoord in te trekken. De wetgeving had de woede van Brussel gewekt.

Het conflict over de scheidingsakte hinderde de al zo moeizame onderhandelingen over een toekomstig vrijhandelsverdrag tussen de EU en het VK. Dat verdrag moet belemmeringen voor handel en verkeer verlichten nadat de Britten op 1 januari ook in de praktijk de gemeenschappelijke markt van de EU achter zich laten.

Nu is er “principe-overeenstemming over alle kwesties” uit het terugtrekkingsverdrag, zei verantwoordelijk Britse minister Michael Gove. Ook over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, waarover de EU en het VK botsten.

De Britse regering en de EU sloten het terugtrekkingsakkoord een jaar geleden, maar Londen vond het bij nader inzien niet voldoen. Zodra het VK vanaf 1 januari de EU-regels niet langer volgt, zou het handelsverkeer tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland op obstakels stuiten, vreesden de Britten. Daar zou het VK niet aan ontkomen, omdat de scheidingsovereenkomst bepaalt dat tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland geen harde grens mag ontstaan om de zwaarbevochten vrede niet in de waagschaal te stellen.

Strafprocedure

Londen wilde daarom in een nieuwe wet vastleggen dat het bijvoorbeeld eenzijdig goederen zou mogen uitzonderen van invoerheffingen en controles. Maar daarmee zou het VK het scheidingsverdrag en dus het internationaal recht aan de laars lappen, protesteerde de EU. Brussel zette daarop een strafprocedure in gang. Maar ondertussen onderhandelden Gove namens Londen en Eurocommissaris Maroš Šefčovič namens de EU over een oplossing - met succes.

De Ierse regering toont zich verheugd dat nu is gegarandeerd dat er na 1 januari geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. In dat Britse gebiedsdeel blijven in de praktijk de EU-regels voor de interne markt en de douane-unie gelden. “Goede vooruitgang”, twitterde de Ierse minister van Buitenlandse Zaken Simon Coveney. Het akkoord zorgt volgens hem voor “enige zekerheid” voor burgers en bedrijven.

Het blijft afwachten of Londen en Brussel ook een akkoord zullen kunnen sluiten over hun bilaterale handelsrelaties vanaf 2021. De Britse premier Boris Johnson wordt deze week in Brussel verwacht voor de onderhandeling van de laatste kans met Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Volgens Johnson zal een deal “zeer, zeer moeilijk” zijn.

Het nieuwe principeakkoord zegt niets over de kansen op een handelsakkoord, maar het zet mogelijk een positieve toon voor het vervolg van de week.