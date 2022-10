Geen grote zoektocht naar vermiste man en kind (12) na bootbotsing Nederland: "We weten niet wat de zee doet. De lichamen kunnen overal aanspoelen”

Er komt vandaag niet meteen een groots opgezette zoekactie naar de twee mensen die nog vermist worden na de aanvaring tussen een watertaxi en een snelboot bij het Waddeneiland Terschelling. Er wordt vanuit gegaan dat de man en het kind (12) verdronken zijn. Gisterenmiddag werd de zoektocht naar de twee vermisten in het water al gestaakt, een zoektocht naar hun lichamen op het strand van Terschelling stopte later ‘s avonds omdat er in het donker te weinig zicht was. En vandaag wordt er dus niet meer op grote schaal gezocht. “We weten niet wat de zee doet. De lichamen kunnen overal aanspoelen”, aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio Fryslân.

Vrijdagochtend kwam het tussen de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland tot een aanvaring tussen een snelle veerboot en een watertaxi. In de watertaxi zaten acht mensen, van wie er twee om het leven zijn gekomen. Hun lichamen zijn geborgen. Vier personen raakten gewond, van wie er één zwaargewond is.



En twee mensen zijn dus nog vermist. Het gaat om een volwassen man een 12-jarig kind. De Nederlandse kustwacht liet gisterenmiddag al weten dat de kans heel klein is dat de vermisten nog in leven zijn. Er wordt dus uitgegaan van zeker vier doden na het drama. Alle slachtoffers zaten op de watertaxi, de 27 mensen op de snelboot bleven allemaal ongedeerd.

“Het meest verschrikkelijke moment”

Na een aantal uren werd het zoeken op zee naar de vermisten gisterenmiddag al afgeschaald. Er was toen al geen hoop meer dat zij nog levend konden teruggevonden worden. "Dat is het meest verschrikkelijke moment voor hulpdiensten dat er is", zei burgemeester Caroline van de Pol van Terschelling vrijdagmiddag. "Je realiseert je dat redden niet meer reëel is.” De Nederlandse sprak van “een vreselijke dag voor de slachtoffers, nabestaanden en alle Terschellingers”. Aan nazorg voor de eilandbewoners wordt gewerkt.

De Veiligheidsregio geeft aan dat nu niet is aan te geven waar de lichamen kunnen aanspoelen of wanneer. "Het kan zaterdag/vandaag gebeuren, maar ook over enkele dagen. We hebben geen idee waar te zoeken.”

Volledig scherm Hulpdiensten gisteren op zoek naar de vermiste mensen na de aanvaring tussen een snelboot en een watertaxi tussen Terschelling en Vlieland. © ANP

Geen afgebakend zoekgebied

Enkel het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie zoekt vandaag met een boot verder naar de twee. Als het nodig is, worden er nog helikopters ingezet, zegt een woordvoerder van de politie.

“We vragen de beroeps- en pleziervaart goed uit te kijken naar de vermisten. Door de stroming, het getij en de wind is er geen afgebakend zoekgebied dus we hopen, met name voor de achterblijvers, dat de vermisten snel gevonden worden”, aldus de zegsman.

Alle slachtoffers zijn verbonden aan bouwgroep Friso uit het Nederlandse Sneek. De bouwvakkers werden naar het eiland gebracht om te klussen in huizen. Een van hen had zijn 12-jarige zoontje mee.

Volledig scherm Een gewonde passagier van de watertaxi werd gisteren aan wal gebracht in de haven van Harlingen. © ANP

Het onderzoek naar de aanvaring loopt volop. Van de Pol hoopt dat er snel duidelijkheid komt wat er is gebeurd. “Ik ben dol op de zee, maar inmiddels heb ik ook geleerd om de zee serieus te nemen”, zei ze gisteren bij de afsluiting van een persconferentie. “Het is meer dan pootje baden en lekker zwemmen. De zee is bijzonder en dat hebben de laatste twee jaar wel uitgewezen met de ongelukken die hebben plaatsgevonden.” Deze zomer overleed zo nog een 12-jarig meisje op een zeilschip bij Terschelling, na het afbreken van een giek.

Te snel?

De watertaxi en veerboot die vrijdagochtend tegen elkaar botsten op de Waddenzee, gingen vermoedelijk allebei te hard, schrijft het ‘Algemeen Dagblad’. Dat blijkt uit de openbare en betrouwbare vaargegevens van de boten, die worden vastgelegd door websites die schepen wereldwijd kunnen volgen.

De maximale vaarsnelheid in het Schuitengat, de geul in de Waddenzee waar de aanvaring gebeurde, is volgens de overheidsdienst Rijkswaterstaat maximaal 20 kilometer per uur en geldt voor iedereen, dag en nacht. Uit gegevens van ‘MarineTraffic’ valt af te leiden dat watertaxi ‘de Stormloper’ vlak voor het ongeval bijna 30 kilometer per uur (16 knopen) ging. De snelboot ‘Tiger’ voer bijna 49 kilometer per uur (28 knopen). Welke rol de snelheid van beide schepen heeft gespeeld bij het ongeval is echter nog niet duidelijk.

Volledig scherm Hulpdiensten in de haven van Harlingen gisteren, ze haalden gewonden van een reddingsboot. © ANP

Volgens Rijkswaterstaat mag er op andere plekken in de Waddenzee wel harder worden gevaren, bijvoorbeeld op de hoofdvaarwegen. Maar alleen als de kapitein over de benodigde vaarbewijzen beschikt en alleen tussen zonsopgang en -ondergang. In het Schuitengat geldt een maximale vaarsnelheid om de natuur te beschermen. “De Waddenzee is werelderfgoed en dat is het niet voor niets. Snelvaren is daarom beperkt om de natuur niet te beschadigen”, zegt woordvoerder Anne van der Meer. Rijkswaterstaat controleert geregeld of schippers zich aan de snelheid houden.

Net als bij de afgebroken giek doet de Nederlandse Onderzoeksraad voor de Veiligheid onderzoek naar de aanvaring tussen de Stormloper en de Tiger. Dat gebeurt deels samen met de politie, die onder meer beide boten in beslag heeft genomen, vaargegevens controleert en getuigen spreekt. De watertaxi is gisterenavond na het bergen naar Damen Shipyards in Harlingen op het vasteland gebracht gebracht voor onderzoek, op verzoek van de politie. De veerboot Tiger ligt daar ook.

Volledig scherm De watertaxi die bij Terschelling betrokken was bij de aanvaring met een snelboot, is in de haven van Harlingen arriveert. © ANP

Kapiteins vrijgelaten

De kapiteins van de twee schepen van het bootongeluk zijn vrijdag na verhoor vrijgelaten door de politie, meldt de Landelijke Eenheid vanochtend. Ook de stuurman van de veerboot is verhoord en weer vrijgelaten. Dat de kapiteins in eerste instantie waren aangehouden, is standaardprocedure. Niemand heeft vastgezeten, aldus de politie. De drie zijn nog wel verdachten in het onderzoek naar het ongeluk.

Volledig scherm Een veerboot met de vlag half stok vertrekt uit de haven van Harlingen op het Nederlandse vasteland, nabij Terschelling. © ANP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.