Geen gemeenschappelijke slotverklaring: Ministers van Financiën van G20 niet eens over oorlog Oekraïne

De ministers van Financiën van de G20 hebben hun beraadslagingen in India afgerond zonder een gemeenschappelijke slotverklaring. Onenigheid over de oorlog in Oekraïne stond een consensus onder de grootste industrielanden en opkomende economieën in de weg.

De ministers en centrale bankiers van de G20-landen waren vrijdag naar Bangalore in India afgereisd om tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie van gedachten te wisselen over de wereldeconomie. Volgens bronnen bij de onderhandelingen verhinderden China en Rusland een akkoord over een gemeenschappelijke slotverklaring.

Voorzitter India publiceerde dan maar een eigen "samenvatting". "Het merendeel van de leden hebben de oorlog in Oekraïne scherp veroordeeld", met "uiteenlopende evaluaties van de situatie en sancties", zo geeft het document aan. Een annotatie verduidelijkt dat enkel China en Rusland twee paragrafen met betrekking tot Oekraïne niet hebben goedgekeurd.

Verzet

De vertegenwoordigers van Rusland en China hebben de formulering over Oekraïne niet ondertekend met het argument dat hun rol erin bestond om "economische en financiële kwesties" te behandelen, verklaarde de Indiase topfunctionaris Ajay Seth. Volgens ingewijden verzetten Moskou en Peking zich onder meer tegen het gebruik van het woord "oorlog".

Europese landen als Frankijk en Duitsland verzetten zich dan weer tegen een formulering die minder sterk zou zijn dan die van de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de G20 in november in Indonesië. Daar luidde in de verklaring dat "de meeste leden de oorlog in Oekraïne sterk veroordelen".

China steunt Rusland niet militair in zijn offensief, maar heeft de invasie van Oekraïne nooit veroordeeld en helpt het land ook om de druk van de westerse sancties te verlichten. Ook India, dat als voorzitter een neutrale positie diende in te nemen, heeft nauwe economische banden met Rusland en heeft de inval nooit veroordeeld.

Schuldverlichting

De ministers praatten ook over schuldverlichting voor de armste landen. In 2020 hadden de G20-landen een gemeenschappelijk raamwerk voor de herstructurering van schulden afgesproken, maar de uitwerking verloopt langzaam. De Duitse minister Christan Lindner had China vrijdag voor aanvang opgeroepen om meer te doen. Na afloop toonde hij zich zaterdag voorzichtig optimistisch dat er dit jaar vooruitgang geboekt kan worden.

China is één van de grootste kredietverstrekkers. Volgens berekeningen van de Wereldbank moeten de armste landen jaarlijks 62 miljard dollar afbetalen. Twee derde van hun schulden hebben ze bij China.