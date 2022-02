Geen explosieven gevonden in Nederlandse trein die enkele uren stilstond: “Storm in een glas water”

De trein stond stil in het dorp Holthees, vlakbij de provinciegrens tussen Noord-Limburg en Noord-Brabant. De regionale Omroep Brabant meldde dat de politie in groten getale aanwezig was. Ook de brandweer en ambulances werden opgeroepen. Hoewel eerder werd bericht dat een verdacht persoon was aangehouden, blijkt dat dat toch niet het geval was.