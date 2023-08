“Geen enkele top is een mensenleven waard, behalve als je er een fortuin voor betaalt”: Vlaamse alpiniste hekelt commercialisering K2 nadat klimmers over stervende man lopen

Frans vakantie­huis waar mensen met beperking stierven was illegaal, eigenares­se in shock

Het vakantiehuis in Frankrijk waar woensdag elf mensen zijn omgekomen bij een tragische brand, blijkt illegaal te zijn. Er is geen vergunning afgegeven voor de verbouwing en er was geen vergunning voor het uitbaten van het vakantiehuis. Dat is bekendgemaakt door het Franse gerecht en het stadsbestuur van Wintzenheim, waar het drama plaatsvond.