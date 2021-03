Geen enkele coronadode in Londen in 24 uur tijd

In de miljoenenstad Londen is er afgelopen zondag geen enkele inwoner overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is pas de tweede keer dit jaar dat dat gebeurt. In heel het Verenigd Koninkrijk dalen de sterftecijfers momenteel spectaculair, met dank aan de lockdown én de oplopende vaccinatiecijfers.

Volgens Public Health England zijn er in de Britse hoofdstad op 28 maart geen mensen overleden binnen de 28 dagen na een positieve coronatest. In januari stierven in Londen nog meer dan 200 mensen per dag aan Covid-19. De hoofdstad is goed voor 12 procent van alle Britse coronadoden.

Sinds de piek van gemiddeld 1.300 doden per dag midden januari dalen de cijfers onafgebroken, nu tot gemiddeld nog amper 54 per dag. Ook het aantal bevestigde besmettingen is gedaald van bijna 60.000 per dag begin januari naar nu nog ongeveer 5.000.

In heel het Verenigd Koninkrijk zijn sinds de start van de vaccinatiecampagne in december nu al meer dan 30 miljoen mensen gevaccineerd met minstens één dosis. Dat is meer dan 44 procent van de volledige bevolking. De Britten zetten massaal in op de eerste prik en laten bij alle vaccins standaard twaalf weken tussen beide inentingen. Sinds kort zijn dan ook die begonnen, met ondertussen 3,5 miljoen inwoners of iets meer dan 5 procent die al volledig ingeënt zijn.

Tegen de herfst wil de Britse regering ook een derde prik of een “boostervaccin” aanbieden, om beter beschermd te zijn tegen de varianten van het coronavirus.

