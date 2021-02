Geen elektriciteit en tekort aan drinkbaar water: autoriteiten Texas waarschuwen voor ‘ramp in een ramp’

Dode en meer dan 4 miljoen mensen zonder stroom in Texas door zeldzaam noodweer, ook autoproduc­tie verstoord

16 februari Het uitzonderlijke vriesweer in de Amerikaanse staat Texas heeft meer dan 4 miljoen inwoners tijdelijk zonder stroom gezet. In de stad Abilene moest de watervoorziening uit. Minstens één man is overleden door de “extreem lage temperaturen”, volgens de politie. Het kwik schommelde er in de zuidelijke staat tussen -2 en -22 graden Celsius. Dat is kouder dan in Alaska op dit moment. Ook op andere plaatsen in de VS is er strenge vrieskou. Dat leidt tot verstoringen van de productie bij grote autobedrijven.