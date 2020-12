Geen (eindejaars)versoepelingen voor Frankrijk? Cijfers stagneren met dagelijks zo'n 10.000 nieuwe besmettingen

Nu ook op Isle of Wight mysterieu­ze monoliet verschenen

14:33 Op het Britse eiland Isle of Wight is nu ook een mysterieuze obelisk in metaal ontdekt. Eerder werden ook in de Amerikaanse staten Utah en Californië en in Roemenië en Friesland dergelijke voorwerpen aangetroffen. De laatste monoliet werd afgelopen weekend gevonden op Compton Beach, op de westkust van het Britse eiland.