Geen doorbraak bij topoverleg in OVSE over Oekraïne-crisis

Taliban keuren begroting zonder internatio­na­le hulp goed: “Een grote prestatie voor ons”

In Afghanistan hebben de taliban de eerste begroting sinds hun terugkeer naar de macht in augustus goedgekeurd. “Voor het eerst in twee decennia is ons dat gelukt zonder internationale hulp. Dit is een grote prestatie voor ons,” aldus woordvoerder Ahmad Wali Haqmal.

14:56