Geen DNA-schade bij kinderen van ouders getroffen door straling tijdens ramp Tsjernobyl

Bij kinderen van ouders die bestraald raakten bij de kernramp in Tsjernobyl in 1986 is geen DNA-schade vastgesteld. Dat blijkt uit een eerste studie van kinderen van mensen die na de ramp hielpen met het opkuisen van de sterk vervuilde zone rond de kerncentrale, en kinderen van mensen die geëvacueerd werden uit ‘spookstad’ Pripjat en uit andere plaatsen binnen een straal van 70 kilometer.

De onderzochte kinderen zijn allemaal geboren tussen 1987 en 2002. Ze zijn verwekt na het drama in Tsjernobyl van 26 april 1986, de grootste kernramp ooit. Wetenschappers screenden hun genomen en vonden geen mutaties die verband hadden met de blootstelling van de ouders aan de radioactieve straling.

Gerry Thomas, professor aan het Imperial College London, bestudeert al jaren kankertumoren die gelinkt zijn aan straling. Zij wijst erop dat dit de eerste studie is die aantoont dat “bestraling geen effect had op toekomstige kinderen, zelfs niet als mensen blootgesteld werden aan relatief hoge dosissen straling in vergelijking met achtergrondstraling”.

De kerncentrale van Tsjernobyl.

De onderzoekers zochten naar volledige families om het DNA te vergelijken van de moeder, de vader en het kind. De studie gaat niet over kinderen die op het moment van de ramp al verwekt waren en in de baarmoeder zaten, maar over zogenaamde ‘de-novo-mutaties’. Dat zijn nieuwe mutaties in het DNA, de aanleg voor een aandoening die willekeurig optreedt bij een kind en niet bij de ouders aanwezig was. “Bij elke generatie zijn er ongeveer 50 tot 100 van deze mutaties, en die zijn willekeurig”, legt hoofdonderzoeker Stephen Chanock uit. “In sommige opzichten zijn ze de bouwstenen van evolutie. Zo worden nieuwe veranderingen in een populatie geïntroduceerd, geboorte per geboorte.”

“We keken naar de genomen van de moeders en de vaders en vervolgens naar die van het kind. En we besteedden nog eens negen maanden aan het zoeken naar een of ander signaal - in het aantal van deze mutaties - dat verband hield met de blootstelling aan straling van een ouder. We konden niets vinden.” Dat betekent, volgens de wetenschappers, dat het effect van straling op het lichaam van een ouder geen invloed heeft op de kinderen die ze in de toekomst verwekken. De onderzoekers willen met deze studie de angst wegnemen die bij heel wat mensen leefde nadat ze waren blootgesteld aan radioactieve straling. Niet alleen in Tsjernobyl, maar ook bij de kernramp in Fukushima, of door de ontploffing van de atoombommen in Nagasaki en in Hiroshima.

Pripjat ligt vlak bij Tsjernobyl en werd na de kernramp een spookstad omdat niemand er nog mocht wonen.

Luchtfoto van Pripjat.