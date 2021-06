Geen celstraf voor Canadees miljonairskoppel dat over en weer vloog voor inenting met vaccins voor oorspronkelijke bewoners

De rijke ex-casinobaas Rod Baker vloog in januari met zijn vrouw Ekaterina in een privévliegtuig naar het afgelegen Beaver Creek in Canada waar oorspronkelijke bewoners gevestigd zijn. De Bakers gingen er een prik halen met het vaccin van Moderna, bedoeld voor de kwetsbare inheemse bevolking. Voor die fraude moeten ze niet naar de gevangenis, maar ze krijgen wel een boete.

Het miljonairskoppel pleitte woensdag voor de rechtbank schuldig aan het voorsteken van anderen om eerder een vaccin te krijgen. Samen kwam dat hen op een boete van 1.555 euro (2.300 CAD) te staan, maar ze ontliepen wel een gevangenisstraf.

In januari vlogen de Bakers van Vancouver naar Whitehorse, hoofdstad van het Candese territorium Yukon, een afstand van bijna 2.000 kilometer. Vervolgens charterden ze een privévliegtuig richting Beaver Creek, helemaal in de westelijke uithoek van Canada, dicht bij de grens met de Amerikaanse staat Alaska. In dat afgelopen plaatsje woont ook de White River First Nation, oorspronkelijke bewoners van het Noord-Amerikaanse land. Rod en Ekaterina Baker deden zich er voor als motelmedewerkers om het Modernavaccin te kunnen krijgen. Er waren doses van het coronavaccin naar Beaver Creek gestuurd om er de kwetsbare bevolking te vaccineren.

Zowel de bestuurlijke overheid van Yukon als de vertegenwoordigers van de White River First Nation (WRFN) waren verbolgen over het incident. WRFN noemde hen “geprivilegieerde multimiljonairs” en sprak van “egoïstisch en onaanvaardbaar gedrag”. De Bakers, die de verplichte quarantaine van veertien dagen bij hun aankomst aan hun laars lapten, werden ook aangeklaagd. En Rod Baker stapte op als CEO van Great Canadian Gaming, een Canadees spel- en entertainmentbedrijf met onder meer een aantal casino’s in de portefeuille.

De White River First Nation kreeg naar eigen zeggen nooit excuses van Rod en Ekaterina Baker. “Het kan nog jaren duren om de emotionele, fysieke en psychologische belasting van de gemeenschap te herstellen die dit incident heeft veroorzaakt”, klinkt het in een verklaring.

“Er was schade, maar de schade was niet dat iemand Covid opliep. Het was wel psychisch”, zei rechter Michael Cozens.

