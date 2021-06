Geen celstraf voor Canadees koppel dat over en weer vloog voor inenting met vaccins voor oorspronkelijke bewoners

Casinobaas vliegt van Vancouver naar afgelegen gebied en doet zich daar voor als motelmede­wer­ker om coronavac­cin te krijgen

8 april De 55-jarige Rodney Baker is opgestapt als CEO van een Canadese casinoketen nadat hij had valsgespeeld om een coronavaccin te krijgen. Samen met zijn vrouw, de 32-jarige actrice Ekaterina Baker, deed hij zich in een afgelegen dorpje voor als motelmedewerker. Met succes: ze zijn gevaccineerd, weliswaar met doses die bedoeld waren voor de inheemse bevolking, die heel kwetsbaar is. De twee hebben boetes en klachten aan hun been.