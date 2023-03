Geen bommen, maar bomen voor Boetsja: Gentse boomverzorger trekt naar Oekraïne om natuur te herstellen

Opnieuw veel specula­ties over dubbelgan­gers Poetin: "Wie denk je dat de echte is?”

Het bezoek van de Russische president Vladimir Poetin aan de door de Russen veroverde havenstad Marioepol in Oekraïne heeft opnieuw heel wat speculaties op gang gebracht over mogelijke dubbelgangers van de Russische leider. Die zouden in zijn plaats op openbare aangelegenheden verschijnen. Voor alle duidelijkheid: er is tot op dit moment geen enkel hard bewijs voor de theorie. Het gaat alleen om een hardnekkig gerucht.