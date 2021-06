"Geen abnormale radioactiviteit" in buurt van Chinese kerncentrale, beklemtoont Peking na onrust

DPA Chinese kerncentra­le weerlegt schade aan milieu na lek

14 juni Na berichten over een lek in een Chinese kerncentrale bij de zuidelijke stad Taishan hebben de exploitanten van de centrale speculaties over schade aan het milieu weerlegd. De waardes in de centrale en in de omgeving ervan zijn "normaal", zo maakte het Chinese energiebedrijf CGN maandagavond bekend. Volgens de mededeling vinden er regelmatig metingen plaats.