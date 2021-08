Geen 16 maar 7 mensen met Belgische nationaliteit op Nederlandse evacuatievlucht uit Kaboel

De taliban stonden drie keer voor haar deur. De vierde keer brachten ze haar om

12:13 Al drie keer waren de taliban naar haar huis in een dorpje in het noorden van Afghanistan gekomen. Ze droegen Najia op om voor een vijftiental strijders te koken. Maar de 45-jarige weduwe was heel arm en zei dat het onmogelijk was. Toen ze de vierde keer kwamen aankloppen, sloegen ze de vrouw dood en staken haar huis in brand.