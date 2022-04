“Gedood door kogel”: in dit mortuarium van Boetsja wordt de ene na de andere lijkschouwing uitgevoerd na Russische verwoesting en gruwel

Zo klopt de 44-jarige Ievguen Pasternak “al twee weken lang iedere dag” aan bij het mortuarium op zoek naar zijn twee tantes, Loudia (79) en Nina (74). Loudia kreeg volgens haar overlijdensakte op 5 maart een kogel in het hoofd en in de rug. Het lichaam van de oude dame werd op de drempel van haar huis in Boetsja aangetroffen. Haar mentaal gehandicapte zus Nina werd levenloos gevonden in de keuken van de woning. De 74-jarige vrouw stierf aan hartfalen volgens de overlijdensakte.

Bekijk hier nog eens de gruwelijke taferelen na het vertrek van de Russische troepen:

Angst, eenzaamheid of honger

Pasternak is ervan overtuigd dat zijn tante overleed van angst, eenzaamheid of honger nadat Loudia door de Russen werd geëxecuteerd. Nog steeds is hij op zoek naar het stoffelijk overschot van Nina. Dat van Loudia kwam afgelopen maandag aan de oppervlakte, in lijkzak nummer 365. Samen met twaalf andere lichamen werd de bodybag die dag in een witte bestelwagen afgeleverd aan het mortuarium.

Volledig scherm © AP

AFP ontmoette aan het lijkenhuis ook Nadia Somalenko. De vrouw verloor haar 61-jarige echtgenoot bij het oorlogsgeweld. Ook Mykola Somalenko kreeg een kogel door het hoofd. Vermoedelijk drongen de Russen hun woning binnen terwijl de man aardappelen en ajuinen aan het schillen was. Ondanks de Russische aanvallen wou Somalenko de stad niet verlaten. Tegen zijn vrouw zei de man dat hij niet bang was van de Russen. Afgelopen maandag kreeg Nadia na een dag wachten zijn overlijdensakte in handen.

Oorbel en hemd

De zoon van Lioudmyla werd eveneens geëxecuteerd. Begin maart bracht Artyom zijn vrouw en dochters naar Lviv in het westen van Oekraïne, maar zelf besliste hij terug te keren naar Boetsja om zijn ouders te helpen. Daar kwam hij echter nooit aan. Gedurende een maand wist zijn familie niet wat er met hem gebeurd was. Tot afgelopen maandag, toen Lioudmyla het lichaam van haar kind aantrof in het lijkenhuis. Ze herkende hem meteen aan zijn oorbel en het hemd dat hij droeg.

Op 6 april werd het lichaam van Artyom in verre staat van ontbinding gevonden in de buurt van een moeras op 200 meter van het huis van zijn ouders in Myrotské, een dorpje vlak bij Boetsja, zo blijkt nu. Ook hier luidt de doodsoorzaak: “Gedood door kogels”, aldus persbureau AFP, dat de overlijdensakte van de man kon inkijken.

Volledig scherm © AFP

“Gewelddadige dood”

De Russische troepen zaaiden dood en verderf in Boetsja voordat ze zich op 31 maart terugtrokken. Ongeveer 400 dode burgers werden na de terugtrekking aangetroffen in de zwaar belegerde voorstad van Kiev. Sinds 3 april worden de lijken verzameld en sinds 8 april vinden er in het mortuarium autopsieën plaats, meldt AFP. Volgens politiechef Vitaly Lobass is 25 procent van de slachtoffers nog niet geïdentificeerd. De meeste overledenen stierven “een gewelddadige dood”, aldus nog Lobass. Veelal kregen ze een kogel door het hoofd.

Herbekijk ook: Dronebeelden tonen aanval op fietsster in Boetsja

Oorlogsmisdaden

Aan de lijkschouwingen in Boetsja nemen 18 experten van de Franse politie deel. Dankzij de verslagen komen de nabestaanden de doodsoorzaak van hun geliefden te weten. Maar de rapporten hebben nog een doel: mogelijk maken ze later deel uit van lokale en internationale onderzoeken naar eventuele oorlogsmisdaden die Moskou zou hebben gepleegd in Oekraïne.

In het mortuarium van Boetsja gaat het werk ondertussen onverminderd verder: dag na dag worden er lichamen binnengebracht. Tegelijk blijven Oekraïners er verzamelen om vermiste geliefden terug te vinden.

Volledig scherm © AP

Lees ook:

Herbekijk ook:

Vrouw in Boetsja: “Ze hebben me verkracht”

Voormalig bokser in Boetsja: “Dit is genocide”

VTM-journalist Robin Ramaekers over Boetsja na bloedbad