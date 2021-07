Gedode loodgieter Johan was suikeroom van verdachte gruwelmoord

LINT/BREDA In de val gelokt door zijn vaste prostituee: vandaag begint proces over gruwel­moord op loodgieter Johan Van Der Heyden

13:46 In Breda start vandaag het proces van de ‘kettingzaagmoord’ op loodgieter Johan Van der Heyden (56) uit Lint (Antwerpen). Bij een afspraak met een Nederlandse sekswerkster in 2019 werd hij in een gruwelijke val gelokt, die eindigde in een mensonterende martelgang. Twee verdachten wijzen elkaar nu met de vinger over wie het meeste schuld treft en het ziekelijke brein achter deze ‘misgelopen afpersing’ is, waarvoor de straf oploopt tot wel 30 jaar cel. Een reconstructie van de bewuste folternacht.