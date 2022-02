Gedetineerde ontsnapt met laken uit Franse gevangenis

Geen lichamen aangetrof­fen in gecrasht vliegtuig­je IJsland, zoekactie naar vermiste inwoners van België gaat verder

In het wrak van het sportvliegtuigje dat donderdag tijdens een sightseeing-vlucht boven IJsland neerstortte in een meer bevinden zich geen lichamen van de vier inzittenden. Aan boord bevonden zich ook twee personen die in België wonen, maar niet de Belgische identiteit hebben.

15:16